పులివెందులలో ఏం జరుగుతోంది? అనుమానాస్పదంగా ఎస్పీ వ్యాఖ్యలు!

oi-Garikapati Rajesh

దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకేసులో అప్రూవర్ గా మారిన వివేకా కారు డ్రైవర్ దస్తగిరి ప్రస్తుతం క్షణక్షణం .. భయం భయంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. వివేకానందరెడ్డి హత్యకు గురైన రోజుకు సరిగ్గా 15 రోజుల ముందు అతని పెంపుడు కుక్కను చంపేశారు. ఆ తర్వాత వివేకా హత్యకు గురయ్యారు. సరిగ్గా దస్తగిరికి కూడా ఇలాంటి అనుభవాలే ఎదురవుతున్నాయి.

Dastagiri, the driver of Viveka's car, who became an approver in the murder case of late former Chief Minister YS Rajasekhar Reddy's brother YS Vivekananda Reddy, is currently living in fear.