Andhra Pradesh

మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. దస్తగిరి వాంగ్మూలం ఆధారంగా సీబీఐ హైదరాబాద్ లో వైసీపీ పులివెందుల నేత దేవిరెడ్డి శంకరరెడ్డిని అరెస్ట్ చేసింది. వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో శివశంకర్ రెడ్డిని సీబీఐ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని ట్రాన్సిట్ వారెంట్ కోసం ఈరోజు తెల్లవారుజాము సికింద్రాబాద్ న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి అనుమతి ఇవ్వడంతో శివశంకర్ రెడ్డిని కడపకు తరలించారు.

వశంకర్ రెడ్డిని ఈరోజు పులివెందుల కోర్టులో సీబీఐ హాజరుపర్చనుంది. ఇదే సమయంలో సీబీఐ డైరెక్టర్‌కు శంకర్‌ రెడ్డి లేఖ రాసారు. వివేకానందరెడ్డి హత్యకేసులో కొన్ని కోణాలపై విచారణ జరపాలని విజ్ఞప్తి చేసారు. దస్తగిరి ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌పై మీడియాలో చర్చలు నడుస్తున్నాయని..ఈ హత్యతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.. తాను నిర్దోషి అని పేర్కొన్నారు.

English summary

A twist have taken place in Vivekas murder case where the main accused have Shankar Reddy have written a letter to CBI director saying that BTech Ravi and Adinarayana Reddy have collided with one officer.