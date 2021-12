శంషాబాద్ ఏయిర్ పోర్ట్ వరకు ఆటంకంలేని ప్రయాణం.!కేటిఆర్ ప్రారంభించనున్న ఓవైసీ ఫ్లై ఓవర్.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, ఐటీ పరిశ్రమలు శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ఓవైసీ మల్టీలెవల్ గ్రేడ్ సెపరేటర్ ఫ్లై ఓవర్ ను మంగళవారం ప్రారంభించనున్నారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వ నగరంగా గుర్తింపు తెచ్చే ప్రక్రియలో భాగంగా హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశేష కృషి చేస్తోంది. విస్తరిస్తున్న మహానగరంలో ప్రజలకు మరింత మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు జిహెచ్ఎంసి క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Construction of 1.36 km flyover from Midhani to OYC Junction has been completed at an estimated cost of Rs 63 crore. It was formally launched by the state Municipal and Urban Development Minister on Tuesday and made available to the public.