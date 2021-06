జులై నాటికి రోజుకు కోటి వ్యాక్సిన్లు-లాక్ డౌన్ ఎత్తేసేందుకు ఆ మూడు కీలకం-ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో ఈ ఏడాది జులై,అగస్టు నాటికి రోజుకు కోటి వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బలరాం భార్గవ వెల్లడించారు. దేశంలో వ్యాక్సిన్ల కొరత లేదని పేర్కొన్నారు. ఇంత భారీ జనాభా కలిగిన దేశానికి తగినన్ని వ్యాక్సిన్ డోసులు ఉత్పత్తి చేసేందుకు సమయం పడుతుందని... ఇందుకోసం కొంత ఓపిక పట్టాల్సిందేనని చెప్పారు. టెస్టుల సంఖ్యను పెంచడం,కట్టడి చర్యలను పకడ్బందీగా అమలుచేయడంతో దేశంలో సెకండ్ వేవ్ నియంత్రణలోకి వచ్చిందన్నారు. అయితే కట్టడి చర్యలు స్థిరమైన పరిష్కార మార్గం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

One crore Covid vaccines will be available every day by mid-July, or early-August, ICMR chief Dr Balram Bhargava said Tuesday afternoon, as the centre doubled down on its stated aim of vaccinating the whole country - around 108 crore people - by the end of the year.