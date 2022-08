Illegal affair: ఆంటీ మీద అంకుల్ కు అనుమానం, ఆవేశంతో గొడ్డలితో నరికి చంపేసి !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ పాలగర్: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో 23 ఏళ్ల కాపురం చేశాడు. వ్యాపారం, వ్యసాయం చేస్తున్న భర్త ఎక్కువగా బయట ఊర్లు తిరుగుతున్నాడు. బయట ఎక్కువగా ఉంటున్న భర్తకు అతని భార్య మీద అనుమానం మొదలైయ్యింది. ఇంటికి వెలుతున్న భర్త ఇదే విషయంలో అతని భార్యతో గొడవలు పడుతున్నాడు. భార్య ప్రవర్తనలో కూడా మార్పులు రావడంతో ఆమె భర్తకు ఇంకా అనుమానం ఎక్కువ అయ్యింది. ఇంటి సమీపంలోని పొలం దగ్గరకు వెళ్లిన దంపతులు అక్కడ గొడవపడ్డారు. ఆ సందర్బంలో సహనం కోల్పోయిన భర్త గొడ్డలితో అతని భార్యను దారుణంగా నరికి చంపేశాడు.

Wife: భార్య మీద మేస్త్రీ మొగుడికి అనుమానం, బయట భార్య ?, అర్దరాత్రి ఏం చేశాడంటే, చంపేసి దర్జాగా జంప్ !

English summary

Illegal affair: A 55-year-old man was arrested for killing his wife with an axe after doubting her character in the Palghar district of Maharashtra, police said.