Viral Video: ఈ క్షణం జీవితంలో మరువలేనిది.. వైరల్ అవుతున్న తండ్రి, కూతుళ్ల వీడియో..

చాలా మంది కూతురు పుడితే బాధపడతారు. ముఖ్యంగా పల్లెల్లో ఆడ పిల్ల పుట్టిందంటే ఏదో అయిపోయినట్లు చేస్తారు. కానీ ఎవరైనా ఒక్కటే అని మాత్రం చాలా మంది గుర్తించడం లేదు. కొడుకుల కంటే కుమార్తెలకే ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుందని అంటారు. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా ఓ వీడియో నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

English summary

The bond between a father and his daughter is unexplainably beautiful. It doesn’t matter how much the daughter grows older, as she stays a small girl for their father always.