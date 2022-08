Viral Video: ట్రైన్ వెళ్లిపోతుందిలే అని ముందుకొచ్చాడు.. కానీ మరో ట్రాక్ లో రైలు.. వీడియో వైరల్..

India

oi-Chekkilla Srinivas

భారత్ లో చాలా చోట్ల రైల్వే గేట్ల వద్ద వంతెనలు లేవు. దీంతో రైలు వచ్చినప్పుడు వాహనదారులు గంటల కొద్ది వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. అయితే రైల్వే గేట్ల వద్ద చాలా మంది అత్యుత్సహం చూపి ప్రమాదంలో పడుతున్నారు. ఒక్కొసారి ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ఓ రైల్వే గేటు వద్ద జరిగిన ఓ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Sir, you can collect your bike from the next station. pic.twitter.com/Hp9bNYkbhe

English summary

A video of a train hitting a bike at a railway gate is going viral on social media. No one was injured in this incident.