కోట్ల రూపాయాలు సంపాదిస్తూ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభిమాన సంఘాలు ఉండి కూడా కరోనా విలయ కాలంలో గమ్మున కూర్చుంటోన్న బడా హీరోలకంటే తన మనసెంతో విశాలమైందని నిరూపించుకున్నారు ఒకప్పటి శృంగార తార, ప్రస్తుత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు షకీలా. కొవిడ్ ఉధృధిని నివారించడానికి ప్రభుత్వాలు లాక్ డౌన్ విధించగా, కూలి పనులకు వెళితేగానీ పూటగడవని పేదలు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. అలాంటి వారికి షకీల ఆపన్నహస్తం అందించారు..

adult films actress shakeela once again appears in to headlines with her generacity. shakeela distributes food to poor people in chennai who is suffering due to lockdown. pics of shakeela went viral. meanwhile, Tamil Nadu chief minister M K Stalin on Tuesday sought the full cooperation of the people in the state to put an end to the lockdown.