సౌరభ్ గంగూలీ రెండోసారి అధ్యక్షుడు కాలేకపోవడానికి కారణం ఆయనేనా?

India

oi-Garikapati Rajesh

సౌర‌భ్ గంగూలీ దూకుడైన ఆట‌గాడే కాదు.. విజ‌య‌వంత‌మైన కెప్టెన్ కూడా. క్రికెట్ నుంచి విర‌మించిన త‌ర్వాత క్రికెట్ బోర్డులో ప‌రిపాల‌కుడిగా ఉన్నారు. మూడు సంవ‌త్స‌రాల నుంచి బీసీసీఐ అధ్య‌క్షుడిగా కూడా త‌న దూకుడును కొన‌సాగించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రెండుసార్లు సౌర‌భ్ గంగూలీ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ రెండుసార్లు సౌర‌భ్ భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీలో చేర‌బోతున్నారంటూ వార్త‌లు వ‌చ్చాయికానీ అత‌ను ఖండించాడు.

English summary

The Trinamool Congress was furious that Ganguly was pressured to join the BJP during and after the Bengal elections, but he refused, which is why he could not be selected for the post of president for the second time.