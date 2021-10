Aryan khan Drugs case: విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్ కు డ్రగ్స్ మరక; షారుఖ్ ఖాన్ ఇంట్లో ఎన్సీబీ సోదాలు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు కీలక మలుపులు తిరుగుతోంది. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ మెడకు ఉచ్చు బిగిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ మంజూరు చేయొద్దని కోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపిస్తున్న నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో, ముంబైలోని అంధేరీ ప్రాంతంలో ఎన్‌సిబి దాడులు నిర్వహిస్తోంది.

#WATCH Actor Shah Rukh Khan reaches Mumbai's Arthur Road Jail to meet son Aryan who is lodged at the jail, in connection with drugs on cruise ship case #Mumbai pic.twitter.com/j1ozyiVYBM

Mumbai | A team of Narcotics Control Bureau arrives at the residence of actor Ananya Pandey. A team of NCB is also present at Shah Rukh Khan's residence Visuals from Ananya Pandey's residence pic.twitter.com/U5ssrIxpph

Mumbai | A team of Narcotics Control Bureau (NCB) is currently present at actor Shah Rukh Khan's residence 'Mannat' Earlier today, Shah Rukh Khan met son Aryan at Arthur Road Jail Bombay High Court to hear Aryan Khan's bail application on 26th October pic.twitter.com/SyzoWVi9UL

English summary

The NCB team is conducting searches at Shahrukh Khan's residence Mannat as part of the investigation into the Aryan Khan drug case. Bollywood beauty Vijay Devara Konda heroine Ananya Pandey house also raided and gave her notices.