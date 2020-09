రెండోసారి కరోనా బారిన పడిన మొదటి మహిళ: బెంగళూరు ఆస్పత్రి వర్గాలు

National

oi-Rajashekhar Garrepally

బెంగళూరు: కరోనా బారినపడిన వారికి మరోసారి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ అని కొందరు నిపుణులు చెబుతుంటే.. మరికొందరు మాత్రం రెండోసారి కూడా కరోనా బారిన పడే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు. తాజాగా కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఓ 27ఏళ్ల మహిళ కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మరికొద్ది రోజులకు మరోసారి ఆ మహమ్మారి బారినపడిన ఘటన వెలుగుచూసింది.

ఇప్పటికే హాంకాంగ్, నెదర్లాండ్స్, బెల్జియంలోలలో ఇలాంటి కేసులు వెలుగుచూడగా.. భారతదేశంలో తొలిసారి ఇలాంటి కేసు నమోదైంది. బెంగళూరులోని ఫోర్టిస్ ఆస్పత్రి వైద్యుడు ప్రతీక్ పాటిల్ మీడియాకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కరోనా లక్షణాలతో 27ఏళ్ల మహిళ జులై మొదటివారంలో ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆమెకు పరీక్షలు నిర్వహించగా కరోనా సోకినట్లు తేలింది.

చికిత్స చేసిన అనంతరం మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తే నెగిటివ్ అని రిపోర్టు వచ్చింది. దీంతో జులై 24న ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు. నెల రోజుల తర్వాత ఆగస్టు చివరలో మళ్లీ అదే లక్షణాలతో ఆస్పత్రి వస్తే.. పరీక్షలు నిర్వహించగా.. పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ అయ్యిందని వైద్యుడు తెలిపారు.

