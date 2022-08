India

రాజ‌కీయాల్లో శాశ్వ‌త శ‌త్రువులు ఉండ‌రు.. శాశ్వ‌త మిత్రులు ఉండ‌రు.. అన్న‌దానికి నితీష్ కుమార్ మంచి ఉదాహ‌ర‌ణ‌. నిజాయితీ ప‌రుడైన రాజ‌కీయ‌నేత‌గా మంచి పేరున్నప్ప‌టికీ ప్ర‌భుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్ర‌మంలో ప‌లు పార్టీల‌తో కూట‌ములు క‌ట్ట‌డంపై త‌రుచుగా విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొంటుంటారు. 2017లో ఎన్డీయేలో చేర‌డానికి మ‌హాకూట‌మిని వీడారు. 2002లో అదే కూట‌మికి చేరువ‌య్యారు. తాజాగా ఎనిమిదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

English summary

Nitish Kumar is a good example that there are no permanent enemies in politics.. there are no permanent friends..