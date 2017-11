మహిళా జడ్జీనే కిడ్నాప్ యత్నం: క్యాబ్ డ్రైవర్ అరెస్ట్

National

Garrapalli Rajashekhar

English summary

A cab driver was arrested for allegedly trying to abduct a woman judge, police said today. The judge, in her complaint, told the police that instead of taking her to the Karkardooma Court, the driver started driving towards Hapur on the NH-24 yesterday, police officials added. దేశ రాజధానిలో ఓ మహిళా న్యాయమూర్తి కిడ్నాప్ యత్నం ఘటన కలకలం రేపింది. మహిళా జడ్జీ ఫిర్యాదు మేరకు కిడ్నాప్‌నకు యత్నించిన క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.