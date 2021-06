CBSE exam 2021: పరీక్షలు రద్దు -కేంద్రం యూటర్న్ -మోదీ రాకతో మారిన సీన్ -ప్రధాని కీలక కామెంట్లు

India

oi-Madhu Kota

వారం, పదిరోజులు కాదు.. ఏకంగా నెలల తరబడి విద్యార్థుల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో ఒకటే ఉత్కంఠ.. నిజంగా అది భరింపరానిదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్(సీబీఎస్ఈ) 12వ తరగతి పరీక్షలు జరుగుతాయా? లేదా? అనే ఉత్కంఠకు తెర దించుతూ.. పరీక్షలు కచ్చితంగా నిర్వహిస్తామని గత వారం కేంద్ర విద్యా శాఖ ప్రకటించగా, ఆ నిర్ణయానికి పూర్తి భిన్నంగా పరీక్షలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ కుండబద్దలుకొట్టారు. కరోనా నేపథ్యంలో సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్షలు ఎట్టకేలకు పూర్తిగా రద్దయిపోయాయి. దీనికి సంబంధించి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర విద్యా శాఖ మంగళవారం కీలక ప్రకటనలు చేశారు..

English summary

The CBSE Class 12 board examinations has been cancelled. The decision was taken in a high-level meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. The meeting was attended by several union ministers including Rajnath Singh, Prakash Javadekar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman, Dharmendra Pradhan and bureaucrats of various ministries. PM Modi was briefed on all possible options that have emerged following extensive discussions with all states and other stakeholders.