oi-Shashidhar S

ఆప్ సీఎం అభ్యర్థి భగవత్ మాన్ స్వరం పెంచారు. తనను సీఎం క్యాండెట్‌గా ప్రకటించిన తర్వాత.. హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రజలు తనపై విశ్వాసం ఉంచడంతో తన బాధ్యత మరింత పెరిగిందని కామెంట్ చేశారు. పంజాబ్ ఆప్ సీఎం అభ్యర్థిగా భగవత్‌ను కేజ్రీవాల్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Aam Aadmi Party’s chief ministerial candidate for Punjab Bhagwant Mann said that his sense of responsibility and motivation had doubled after the people put their faith in him.