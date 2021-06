ఇండియాలో క్షీణిస్తున్న కరోనా కొత్త కేసులు, మరణాలు .. 7లక్షలకు యాక్టివ్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ రోజువారి కేసులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో 60,753 తాజా కేసులు నమోదయ్యాక భారతదేశ కరోనా వైరస్ కేసుల సంఖ్య మొత్తం 2,98,23,546 కు చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

భారత్ లో కరోనా : 8 లక్షల దిగువకు యాక్టివ్ కేసులు , రెండు నెలల కనిష్టానికి మరణాలు

English summary

India’s tally of the coronavirus disease (Covid-19) climbed to 29,823,546 on Saturday after 60,753 fresh cases were reported in the last 24 hours, according to the Union ministry of health and family welfare. As many as 1,647 people succumbed to Covid-19 and 97,743 recovered in the last 24 hours.