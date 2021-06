షాకింగ్: ఆస్పత్రిలో నగ్నంగా కరోనా రోగులు, మహిళ బాధితురాలు కూడా

India

భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మయూర్భంజ్ జిల్లాలోని కరోనా ఆస్పత్రిలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆ ఆస్పత్రిలో కొందరో కరోనా రోగులు నగ్నంగా బాత్రూంలో, బెడ్లపైనా పడివున్న ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ రోగుల్లో ఓ మహిళ కూడా ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ప్రభుత్వం ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది.

After disturbing photographs of patients, including a woman, lying naked on the floor of a washroom and bed in a COVID-19 hospital in the tribal dominated Odisha’s Mayurbhanj district went viral, a high-level probe has been ordered.