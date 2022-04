Daughter: ఊర్లో ప్రియుడు, పక్కఊర్లో కాబోయే మొగుడు, కూతురి గొంతు చీల్చి చంపేసిన తండ్రి, తల్లి చూసి !

India

పాట్నా: ఒకే ఊరిలో ఉంటున్న యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్న యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. అమ్మాయి కంటే అబ్బాయిది తక్కువ జాతి అని ముందు నుంచి తెలిసిన ఆమె కుటుంబ సభ్యులు రగిలిపోయారు. పెద్దల పంచాయితీలు చేసి, వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఇప్పటికే జరిగిపోయాయి. నేను కచ్చితంగా ప్రేమించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని అమ్మాయి తేల్చి చెప్పింది. కొన్ని నెలల నుంచి అమ్మాయి తండ్రితో పాటు అతని సోదరులు అమ్మాయిని పట్టుకుని చితకబాదుతున్నారు. వేరు యువకుడితో అమ్మాయి పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు. నేను కచ్చితంగా నా ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని, నువ్వు చూసిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోనని అమ్మాయి మరోసారి తేల్చిచెప్పింది. ఇదే విషయంలో ఇంట్లో రచ్చరచ్చ అయ్యింది. సోదరులతో కలిసి ప్రేమించిన ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దం అయిన కన్నకూతురిని ఆమె తండ్రి ఆమె గొంతు చీల్చి దారుణంగా హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది. నా భర్త, ఇద్దరు మరుదులు కలిసి తన కూతురిని చంపేశారని (పరువు హత్య) బాధితురాలి తల్లి కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Daughter: Father along with his two brothers allegedly slit the throat of his daughter after she refused to marry the boy of his choice in Bihar.