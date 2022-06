CM: షిండే, నీ కొడుకును మా పార్టీ టిక్కెట్ తో ఎంపీ చేశావు, నా కొడుకుతో నీకెందుకు సమస్య, సీఎం !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ గుహవాటి: మా తాత బాల్ ఠాక్రే స్థాపించిన శివసేన పార్టీలో నేను సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి సీఎం స్థాయి వరకు ఎదిగానని, మాకు అన్ని రకాలుగా శివసేన కార్యకర్తులు, ప్రజలు అండగా ఉన్నారని మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే అన్నారు. మా కుటుంబ సభ్యులు శివసేన పార్టీలో ఎదగకూడదు అని చెబుతున్న రెబల్ లీడర్ ఏక్ నాథ్ షిండే అతని కొడుకును ఎలా ఎంపీ చేశారని మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రశ్నించారని తెలిసింది. నా కొడుకుతో ఏక్ నాథ్ షిండేకి ఏమి సమస్య వచ్చిందో నాకు మాత్రం అర్థం కావడం లేదని ఉద్దవ్ ఠాక్రే విచారం వ్యక్తం చేశారని తెలిసింది. శివసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుల సమావేశంలో సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే మనకు ద్రోహం చేసిన ఏక్ నాథ్ షిండేతో పాటు కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు కచ్చితంగా బుద్ది చెప్పాలని శివసేన నాయకులకు సూచించారని తెలిసింది.

Bank Manager: డేటింగ్ యాప్ ప్రియురాలికి రూ. 5,70 కోట్లు ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్, కట్ చేస్తే !

English summary

The Maharashtra Chief Minister, addressing a group of party leaders virtually, said those who had declared they would rather die than leave the Shiv Sena had today run away.