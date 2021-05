Escape: పెళ్లి కొడుకు చేతిలో తాళి, ప్రియుడితో పెళ్లి కూతురు జంప్, కట్ చేస్తే జైల్లో వరుడు, ఫినిష్!

National

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ చెన్నై: అమ్మాయి, అబ్బాయి ఇష్టపడటంతో పెద్దలు పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు. పెళ్లి కొడుకు, పెళ్లి కూతురు సైడ్ బంధువులు అందరూ కల్యాణమండపం చేరుకున్నారు. గంటలో పెళ్లి జరగడానికి సిద్దం చేశారు. తాళి కట్టడానికి పెళ్లి కొడుకు తహతహలాడుతున్న సమయంలో పెళ్లి కూతురు ఆమె ప్రియుడితో పారిపోయింది. పెళ్లి కూతురు లేచిపోయిందని తెలుసుకున్న పెళ్లి కొడుకు కుటుంబ సభ్యులు రెచ్చిపోయారు. పెళ్లి రద్దు చేసుకుని బయలుదేరారు.

ఆ సమయంలో పెళ్లి ఫిక్స్ చేసిన మధ్యవర్తులను పెళ్లి కొడుకుతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు చితకబాదేశారు. పెళ్లి కొడుకు ఫ్యామిలీ కొట్టిన దెబ్బలతో ఒకరి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయారు. కోమాలో నుంచి బయటకు వచ్చిన మరో మధ్య వర్తి కేసు పెట్టడంతో పెళ్లి కొడుకుతో పాటు అతని తండ్రి తదితరులను బోక్కలో వేసి మక్కిలు విరగదీస్తున్నారు.

English summary

Escape: In a shocking incident reported from Madhya Pradesh, a bride-to-be went missing from her wedding venue, following which the prospective groom and some of his relatives allegedly brutally assaulted two men who had arranged the marriage. The alleged assault caused one of the mediators to lose his life.