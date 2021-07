Facebook చేయి కాదు, పిడికిలి కూడా -ఆ పోస్టులతో సమాజంలో చీలిక -ఢిల్లీ అల్లర్లపై సుప్రీం సంచలనం

India

oi-Madhu Kota

ఇటీవల కాలంలో భారత్ పేరును ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాడుచేసిన, పదుల సంఖ్యలో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన 'ఢిల్లీ అల్లర్ల'కు సంబంధించి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సంచలన కామెంట్లు, కీలక ఆదేశాలను వెలువరించింది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సీఏఏ)కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనల్లో హింస తలెత్తి, మతపరమైన ఘర్షణలుగా మలుపుతిరిగిన ఢిల్లీ అల్లర్ల ఘట్టంలో సోషల్ మీడియా పాత్ర, మరీ ప్రత్యేకించి ఫేస్‌బుక్ వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర విమర్శలొచ్చాయి. మూకను రెచ్చగొట్టేలా బీజేపీ నేతలు చేసిన పోస్టులను తొలగించడంలో ఫేస్‌బుక్ తాత్సారం చేయడం.. అల్లర్లకు మరింత ఆజ్యం పోసినట్లయిందనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో..

English summary

Supreme Court on Thursday junked the plea filed by Facebook India Vice President and MD Aijt Mohan challenging summons filed by Delhi Assembly Committee in relation with Delhi riots 2020. sc said Facebook has the "power of not simply a hand but a fist, gloved as it may be", as these platforms employ business models having potential to polarise public debates. "Facebook has the power of not simply a hand but a fist, gloved as it may be."These platforms have become power centres themselves, having the ability to influence vast sections of opinions, it added.