రాహుల్ భారత్ జోడో యాత్రలో గౌరీ లంకేష్ కుటుంబసభ్యులు: చేయి పట్టుకుని నడిచారు

బెంగళూరు: కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర కర్ణాటకలో కొనసాగుతోంది. ఆయనతో మహిళలు, యువతులు, చిన్నారులు, అనేక మంది కలిసి నడుస్తున్నారు. తాజాగా, హత్యకు గురైన జర్నలిస్టు గౌరీ లంకేశ్ సోదరి కవిత, తల్లి ఇందిరలు పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని శుక్రవారం కలిశారు. ఆ తర్వాత ఆయన వెంట నడిచారు.

భారత్ జోడో యాత్ర లంకేష్ లాంటి వారి గొంతుక అని, దానిని ఎప్పటికీ మూయించలేమని అన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. 'సత్యం కోసం గౌరీ ధైర్యంగా నిలబడ్డారు. గౌరీ స్వాతంత్ర్యం కోసం నిలబడ్డారు. నేను గౌరీ లంకేష్, ఆమె వంటి అసంఖ్యాకమైన భారతదేశ నిజమైన ఆత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను. భారత్ జోడో యాత్ర వారి గొంతు. ఇది ఎప్పటికీ నిశ్శబ్దం కాదు' అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.

చేయి పట్టుకుని లంకేష్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నడుస్తున్న చిత్రాన్ని షేర్ చేస్తూ ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ 8న కన్యాకుమారి నుంచి భారత్ జోడో యాత్ర ప్రారంభమైంది. ఈ యాత్ర ఇప్పటివరకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకలో వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది. త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కూడా ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది.

#WATCH | Indira Lankesh and Kavitha Lankesh - mother and sister of journalist-activist Gauri Lankesh who was murdered in 2017 - walk with Rahul Gandhi, as they participate in Congress' Bharat Jodo Yatra.



Visuals from Bellur Cross in Mandya district of Karnataka. pic.twitter.com/nNHh1sCJQB