Google ధన్యవాదాలు: మీ సేవలు అభినందనీయం..మరువలేనివి..!

ప్రముఖ సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్ ఎప్పుడూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్ కరోనా వైరస్. ముఖ్యంగా ఈ వైరస్‌పై ప్రపంచదేశాలు పోరాడుతున్న తీరు భేష్ అనే చెప్పాలి. కరోనావైరస్‌ మహమ్మారి ఇప్పటికే కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలు తీసింది. ఇక దీనిపై పోరాడేందుకు చాలామంది వైద్య సిబ్బంది ఇతర సిబ్బంది కూడా ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పనిచేస్తున్నారు. అలాంటి వారిని గూగుల్ ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తూ వారిని డూడుల్ ద్వారా అభినందించింది. అదే సమయంలో ధన్యవాదాలు తెలిపింది. ఆరోగ్య వ్యవస్థను ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన జీఐఎఫ్‌ ద్వారా అభినందించింది.

ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కరోనావైరస్ మహమ్మారిపై ఆరోగ్య వ్యవస్థలో పనిచేసే సిబ్బంది తమ ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నారు. ముందువరసలో ఉండి సేవలందిస్తున్నారు. ఇందులో వైద్యులు, నర్సులు, అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, భద్రతా సిబ్బంది ఇలా ఒకరేంటి చాలామంది రిస్క్ తీసుకుని కరోనావైరస్‌పై పోరాడుతున్నారు.

అలాంటి వారికి ఇంగ్లీషులో గూగుల్ ఒక చిన్న సందేశం పంపింది. గూగుల్ డూడుల్ ద్వారా ఇంగ్లీషులో "Thankyou to all"అని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని కరోనా పీడిస్తున్న నేపథ్యంలో సర్వ మానవాళి ఇంతకుముందెన్నడూ లేనంతగా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటున్నారని ఒకరికి అండగా మరొకరు నిలుస్తున్నారని గూగుల్ తన సందేశంలో పేర్కొంది. ఇలాంటి వారిని గుర్తించి గౌరవించేందుకు డూడుల్ సిరీస్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అందుకే ప్రతి కరోనావారియర్‌కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామంటూ గూగుల్ తన వెబ్‌సైట్‌లో పోస్టు రాసుకొచ్చింది.

