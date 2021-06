India

కరోనా లాక్‌డౌన్ ప్రభావం ఓ కుటుంబాన్ని అత్యంత దయనీయ స్థితిలోకి నెట్టింది. 45 ఏళ్ల ఓ మహిళ,ఆమె ఐదుగురు పిల్లలు రెండు నెలలుగా ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. గతేడాది ఆ ఇంటి పెద్ద కరోనా సోకి మృతి చెందగా... ఐదుగురు పిల్లల్లో పెద్దవాడైన 20 ఏళ్ల యువకుడిపై కుటుంబ భారం పడింది. రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని రోజూ కూలీ పనులకు వెళ్తూ ఎలాగోలా కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్న తరుణంలో... ఈ ఏడాది లాక్‌డౌన్ రూపంలో ఆ కుటుంబంపై మరో పిడుగు పడింది. కుటుంబంలో సంపాదించే ఆ ఒక్కడి పని కూడా పోయింది. దీంతో గత రెండు నెలలుగా ఆ కుటుంబంలో ఆకలికి అల్లాడుతోంది.

In a heart-wrenching incident,a family here is hungry for 2 months in Aligarh,UP. These include 1 woman including 5 children who have been admitted to the hospital. This shocking case has shaken everyone. A woman and her 5 children crave for food since 2 months.