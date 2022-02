Hijab Row: జాతీయ జెండాను దింపేసి కాషాయం జెండా ఎగరేసిన విద్యార్థులు, లాఠీచార్జ్, 144 సెక్షన్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ శివమొగ్గ/ హైదరాబాద్: హిజాబ్ వివాదం రోజురోజుకు ముదిరిపోతోంది. హిజాబ్ (బుర్కా) వేసుకుని మేము కాలేజ్ కు వస్తామని ముస్లీం అమ్మాయిలు పట్టుబడుతున్నారు. హిజాబ్ లు వేసుకోవడానికి అమ్మాయిలకు అనుమతి ఇస్తే మేము కూడా కాషాయం కండువాలు వేసుకుని వస్తాయని కొందరు అబ్బాయిలు పట్టుబడుతున్నారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన కొన్ని స్వచ్చంద సంస్థలు ఇప్పటికే కర్ణాటక చేరుకుని ముస్లీం అమ్మాయిలకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఇక శివమొగ్గ జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో 144 సెక్షన్ అమలు చేశారు. ఇప్పటికే పోలీసులు లాఠీలకు పని చెప్పి ఎగిరిపడుతున్న కొందరికి దేహశుద్ది చేశారు. జాతియ జెండా ఎగరవేయడానికి ఏర్పాటు చేసిస స్థంభానికి కషాయం జెండా కట్టడంతో ఇప్పుడు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Wife: రెండో భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త, ఎదురు తిరిగిన మొదటి భార్యను తమ్ముళ్లకు ఇచ్చేశాడు !

English summary

Hijab Row: Amid the raging controversy over the Karnataka hijab ban, a video has now surfaced that shows a boy at a college in Shimoga climbing up a pole and hoisting a saffron flag.