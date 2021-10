Illegal affair: భార్యను ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసిన భర్త, హోటల్ లో ఏసీ రూమ్ లో సెక్రటరీతో !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/ చెన్నై: కుటుం సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉంటామని ఆమె అనుకుంది. తల్లిదండ్రులు చూసిన పెళ్లి సంబంధం కావడంతో కాబోయే భర్త ఏం వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ?, అతని బ్రాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటి ? అని ఆమె ఏమాత్రం ముందు వెనుక ఆలోచించుకుండా గుడ్డిగా అతన్ని వివాహం చేసుకుంది. ఎన్నో ఆశలతో భర్త ఇంటిలో అడుగుపెట్టిన భార్యకు లేనిపోని సమస్యలు ఎదురైనాయి. ఇంటిలో భార్యను ఓ వస్తువులా చూస్తున్న భర్త బయట అతని సెక్రటరీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేశాడు. భర్త హోటల్ యజమాని కావడంతో అతని సెక్రటరీతో హోటల్ లో మంచి ఏసీ రూమ్ సెట్ చేసుకుని అక్కడే సెటిల్ అయిపోయి ఆమెతో జల్సా చేశాడు. భర్త అక్రమ సంబంధం తెలుసుకున్న అతని భార్య నిలదీసింది. తన అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుపడుతున్న భార్యను ఇంటిలోని ఓ గదిలో పెట్టి తాళం వేసిన భర్త ఆమె బయటకు రాకుండా చేసి బయట సొంత హోటల్ లో అతని సెక్రటరీతో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశాడు. భార్య తప్పించుకుని బయటకు రావడంతో హోటల్ యజమాని, అతని సెక్రటరీ మిడ్ నైట్ మసాలా కథ కొత్త రసవత్తరంగా మారింది.

Illegal affair: వ్యాపారవేత్తను సినిమా స్టైల్లో చంపేసిన భార్య, కొడుకులు, కారులో బూడిద, థ్రిల్లర్ !

English summary

Illegal affair: A woman from Nagpur town of Maharashtra, filed a police complaint alleging that her husband, the owner of a hotel on CG Road in Ahmedabad, she came to know that her husband had relations with his secretary in the hotel and he was cheating on her.