Illegal affair: ఒకే కంపెనీలో ఉద్యోగం, భర్త ఫ్రెండ్ భార్యకు బోనస్, పండగే పండగ, అక్కడ రేణు !

ఫరీదాబాద్/చెన్నై: సంతోషంగా భార్యతో కాపురం చేస్తున్న యువకుడు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఒకే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఇద్దరు స్నేహితులు అయ్యారు. కంపెనీలో స్నేహితులు ఇద్దరూ చాలా క్లోజ్ అయ్యారు. కంపెనీలోనే కాకుండా ఇద్దరు స్నేహితులు బయట కూడా కలిసి మద్యం చేవిస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు. స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్లి వస్తున్న యువకుడు అతని భార్య అందం చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు. ఎలాగైనా స్నేహితుడి భార్యను లైన్ లో పెట్టి ఎంజాయ్ చెయ్యాలని స్నేహితుడు అనుకున్నాడు. ఫ్రెండ్ భార్య పిటపిటలాడిపోవడంతో ఆమె ఇంటికి పదేపదే వెళ్లి స్నేహితుడిని మాట్లాడే నెపంతో ఆమెను లైన్ లో పెట్టేశాడు. భర్త ఫ్రెండ్ బోనస్ గా వస్తాడంటే నేను ఎందుకు వద్దని చెప్పాలని అనుకున్న కిలాడీ లేడీ అతనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది. రెండు సంవత్సరాలు పాటు ఫ్రెండ్ భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న యువకుడు అతని భార్య గురించి మరిచిపోవడం మొదలు పెట్టాడు. తన భర్త కిలాడీ లేడిని తగులుకుని తనకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని అతని భార్య గొడవ పెట్టుకునింది. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా ఫలితం లేదు. తన భార్యను చంపేస్తే ప్రియురాలితో చక్కగా ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి చాన్స్ చిక్కుతుందని అతను అనుకున్నాడు. డ్యూటీకి వెళ్లిన భర్త మద్యలో ఇంటికి వెళ్లి అతని భార్యను చంపేసి మళ్లీ డ్యూటీకి వెళ్లాడు. నా భర్యను చంపేశాను, ఇక మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుందామని భర్త అతని ప్రియురాలికి ఫోన్ చేసి చెప్పడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

Illegal affair: ఒకే కంపెనీలో దంపతుల ఉద్యోగం, భార్యతో క్యాబిన్ లో కాపురం పెట్టిన మేనేజర్, ఫినిష్ !

Illegal affair: A 31-year-old security guard and a woman he was in a relationship with were arrested by Faridabad Police for allegedly killing the former’s wife earlier this month by strangling her to death.