నరేంద్రమోడీలో అసహనం.. కేజ్రీవాల్ పై పెరుగుతున్న దాడులు..

oi-Garikapati Rajesh

గుజ‌రాత్ అసెంబ్లీకి ఈ ఏడాది ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌బోతున్నాయి. ప్ర‌ధాన‌మంత్రి న‌రేంద్ర‌మోడీ సొంత రాష్ట్రం కావ‌డంతో బీజేపీకి ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా మారింది. అయితే ఈసారి ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించి సంచ‌ల‌నం సృష్టించాల‌ని ఆమ్ ఆద్మీ ప్ర‌య‌త్నిస్తోంది. స‌ర్వే లు నిర్వ‌హించిన సంస్థ‌లు కూడా ఆప్ విజయావ‌కాశాల‌ను కొట్టిపారేయ‌డంలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీని మించి బ‌లంగా ఎద‌గాల‌ని ఆప్ ప్ర‌య‌త్నిస్తోంది. ఈ త‌రుణంలో ఆమ్ ఆద్మీ అధినేత అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ గుజ‌రాత్‌లో ముమ్మ‌రంగా ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. ఇటీవ‌లే ఆయ‌న ఒక ఆటోడ్రైవ‌ర్ ఇంటికి భోజ‌నానికి వెళ్లారు.

English summary

Gujarat assembly elections are going to be held this year.Being the home state of Prime Minister Narendra Modi, it has become prestigious for BJP.