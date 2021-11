India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: దక్షిణాఫ్రికాలో కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్.. ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తోంది. తీవ్ర భయాందోళనల్లో నెట్టేసింది. ఇదివరకు వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ మహమ్మారికి సంబంధించిన డెల్టా, డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ల కంటే దీన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్ధారించింది. అన్ని దేశాలను అప్రమత్తం చేసింది. ఫలితంగా- దక్షిణాఫ్రికా సహా, ఇతర ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వారిపై అన్ని దేశాలు కఠిన ఆంక్షలు విధిస్తోన్నాయి.

After the Omicron outbreak, Maharashtra Government has issued an order stating that Mumbai Cricket Association can host the 2nd Test match between the India and New Zealand at a maximum of 25% seating capacity in Wankhede stadium.