కంగనా రనౌత్ బాడీగార్డుపై రేప్ కేసు.. పెళ్లి పేరుతో శారీరకంగా లోబర్చుకుని.. మోసపోయిన మేకప్ ఆర్టిస్ట్...

National

oi-Srinivas Mittapalli

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్ బాడీగార్డుపై ముంబై పోలీసులు అత్యాచార కేసు నమోదు చేశారు. ప్రేమ,పెళ్లి పేరుతో తనను శారీరకంగా లోబర్చుకుని మోసం చేశాడని ఓ యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అతనిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే నిందితుడు కంగనా రనౌత్ బాడీ గార్డా కాదా అనే విషయం తమకు తెలియదని పోలీసులు వెల్లడించారు.బాలీవుడ్ మీడియా మాత్రం నిందితుడు కంగనా రనౌత్ బాడీగార్డుగా పేర్కొంది.

English summary

Mumbai Police has registered a rape case against Kangana Ranaut’s personal body guard, Kumar Hegde, at DN Nagar Police station. The case was registered after medical examination and the statement of the victim on Wednesday late night. Kangana’s bodyguard is accused of raping a make-up artist on the pretext of marriage.