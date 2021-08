కేరళ కొంప ముంచిన ఓనం పండుగ ; కేరళ కరోనా కల్లోలంతో పండుగలపై కేంద్రం అలెర్ట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కాస్త తగ్గుతుంది అనుకున్న భారతదేశానికి కేరళ రాష్ట్రం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు దేశానికి పెద్ద కష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతున్నాయి. కేరళలో కేసుల పరిస్థితి మూడవ వేవ్ సంకేతంగా గతంలోనే కేంద్ర నిపుణుల బృందం పేర్కొంది. ఇప్పుడు తాజాగా కేరళ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు, నిత్యం విపరీతంగా నమోదవుతున్న కేసులు కరోనా థర్డ్ వేవ్ ఆందోళనను మరింత పెంచుతున్నాయి.

ఓనం పండుగ తాజాగా కేసుల పెరుగుదలకు కారణమని తెలుస్తుంది. కేరళ కరోనా కల్లోలంతో పండుగలపై అన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్రం అలెర్ట్ చేసింది.

English summary

The Corona situation in Kerala has been cited by a team of central experts in the past as a third wave signal. The latest developments in the state of Kerala and the ever-increasing number of cases are raising the corona third wave concern.The Onam festival seems to be the reason for the recent increase in cases. The Center has alerted all the states on festivals with the Kerala Corona upheaval.