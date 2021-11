Khiladi lady: విదేశాల్లో ఉద్యోగం, గ్రాండ్ గా నిశ్చితార్థం, పెళ్లికూతురు జంప్, సారీ డియర్, నాకు ముందే !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరుచ్చి: విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాడు. సెలవుల మీద సొంత ఊరు వచ్చిన యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని అమ్మాయి కోసం వెతికాడు. బంధువులు ఓ అమ్మాయిని సెట్ చేశారు. అమ్మాయి చూడటానికి అందంగా ఉండటంతో ఆ యువకుడు కూడా పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. నిశ్చితార్థానికి కావలసిన బంగారు నగలు, డబ్బు పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చాడు. నిశ్చితార్థం కూడా గ్రాండ్ గా జరిగిపోయింది. కాబోయే భార్యకు అతను బంగారు నగలు తీసిచ్చాడు. పెళ్లి కూతురు తిరగడానికి పెళ్లి కొడుకు ఓ స్కూటీ తీసిచ్చాడు. కొంతకాలానికి నిశ్చితార్థం చేసుకున్న యువతి మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది. కాబోయే భార్య ఎక్కడికి వెళింది అంటూ అతను ఆరా తీశాడు. పెళ్లి కూతురి ఇంటికి వెళ్లిన యువకుడు షాక్ అయ్యాడు. మా అమ్మాయి కొన్ని రోజులుగా కనపడటం లేదని అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు నిర్లక్షంగా చెప్పడంతో అతను బిత్తరపోయాడు. చివరికి పెళ్లి కూతురు తమ్ముడిని పట్టుకున్న యువకుడు అతనితో ఆమె అక్కకు ఫోన్ చేయించాడు. తమ్ముడు ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడిన పెళ్లి కూతురు నిశ్చితార్థం చేసుకున్న యువకుడికి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే మ్యాటర్ చెప్పి మళ్లీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది.

English summary

Khiladi lady: Woman cheatin man in Tamil Nadu. The victim has lodged a complaint with the police demanding the recovery of jewelery and money from the woman who cheated on him by claiming to marry a youth near Mayiladuthurai.