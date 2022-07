రాష్ట్రపతి ప్రమాణ స్వీకారంలో ''కుర్చీ'' వివాదం... వెంకయ్యనాయుడి స్పందనపై..

India

Garikapati Rajesh

భారతదేశానికి నూతన రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి అతిరథ మహారధులంతా హాజరయ్యారు. మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కొవింద్, ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ, ప్రతిపక్షాలకు చెందిన కీలక నేతలు పలువురు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత మల్లికార్జున్ ఖర్గేకు కేటాయించిన సీటుపై వివాదం తలెత్తింది. ఆయనకు తగిన సీటు కేటాయించకుండా అవమానించారంటూ ప్రతిపక్షాలు రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్యనాయుడికి లేఖ రాశాయి.

Opposition parties have written to Venkaiah Naidu alleging that Leader of Opposition Mallikarjun Kharge has been allotted a corner seat in the Rajya Sabha during the swearing-in ceremony of the President