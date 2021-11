ప్రధాని మోడీతో మమతా బెనర్జీ భేటీ; ప్రధానంగా చర్చించే అంశాలు ఇవే; రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో భేటీ కానున్నారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారు. అంతకు ముందు, ఆమె భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) ఎంపి సుబ్రమణ్యస్వామిని కలుస్తారు. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల 30 నిమిషాలకు బిజెపి ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని కలవనున్నారు.

వంటింట్లో 144 సెక్షన్ విధించాల్సిందే: మండిపోతున్న టమాటా ధరలపై కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేసిన కాంగ్రెస్!!

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi to discuss the BSF issue and other development issues in Bengal, as well as central funding and political violence in Tripura.