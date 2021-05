షాకింగ్ video: కొవిడ్ రోగి శవాన్ని నదిలో పడేసిన బంధువుల -చివర్లో ఊహించని ట్విస్ట్ -కేంద్రం సీరియస్

National

oi-Madhu Kota

కరోనా మహమ్మారి అడుగడుగునా మానవత్వానికి, మనిషి తత్వానికి సవాళ్లు విసురుతున్నది. విలయకాలంలో ఆపదలో ఉన్నవారికి ఆదుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తోంటే.. వైరస్ సాకుతో ఇంకొందరు బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు. ఉత్తరాదిలో పవిత్రమైన నదుల నిండా కొవిడ్ మృతదేహాలు కొట్టుకొస్తుండటం, గంగా తీరంలోని ఇసుకలో వందలాది శవాలు బయటపడుతుండటం కలకలం రేపుతోన్న సమయంలోనే మరో అనూహ్య సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది..

#India | A man in a PPE suit was caught on camera throwing a body into Rapti river in #UttarPradesh . The body was of a Covid positive patient who lost his life on May 28. pic.twitter.com/P49GzBZv5j

English summary

Aman wearing a PPE suit was seen throwing a body from a bridge into Rapti river in Uttar Pradesh’s Balrampur district. The entire incident was caught on camera.The video, which has been shared multiple times on social media, shows two men throwing a body into the river in Kotwali area of Balrampur. One of them is seen wearing a PPE suit.The police have identified the victim as Premnath, a resident of Shohratgadh Siddharathanagar.