CM seat: సీఎంను మార్చేయాలని సొంత పార్టీలో లొల్లి, సీక్రెట్ మీటింగ్, పచ్చి నిజం, నో డౌట్ ?, గోవిందా !

బెంగళూరు: సీఎం కుర్చిలోని ఆ నాయకుడిని మార్చేయండి మహాప్రభో అంటూ కొందరు మంత్రులు, అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చక్రం తిప్పడంతో సిట్టింగ్ CMతో పాటు ఆయన అనుచరులు ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలిసింది. హైకమాండ్ మీద ఒత్తిడి చేసి ఎలాగైనా సీఎంను మార్చేయాలని ఆయన వ్యతిరేక వర్గం ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పుతున్నారని వెలుగు చూసింది. ప్రభుత్వంలో ప్రభావంతమైన నాయకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మంత్రి కూడా సీఎంను మార్చాలని చర్చలు జరుగుతున్నాయని వస్తున్న వార్తలు పచ్చి నిజం అని బాంబు పేల్చడం కలకలం రేపింది. లాక్ డౌన్ ఎత్తేసిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పొరుగా రాష్ట్రంలో సీఎం మార్చు కచ్చితంగా జరుగుతుందని అధికార పార్టీకి చెందిన కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ధీమాగా చెప్పడంతో సిట్టింగ్ సీఎంకు అప్పుడే టెన్షన్ మొదలైయ్యిందని సమాచారం.

Karnataka leadership change: Eight MLAs have held a secret meeting in Delhi in connection with Yediyurappa's leadership change. Now is the time to manage and control Covid-19 in the state, not the right time to change CM.