పంజరంలో పక్షిని కాదు.. స్వేచ్చగా తిరగాలి: అమిత్ షా ఆఫర్‌ తిరస్కరించిన ఓవైసీ

oi-Shashidhar S

ఇటీవల యూపీలో అసదుద్దీన్ కాన్వాయ్‌పై జరిగిన కాల్పులు కలకలం రేపాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఆయనకు జెడ్ క్యాటగిరీ భద్రత కల్పిస్తామని తెలిపింది. ఈ మేరకు హోం మంత్రి అమిత్ షా రిక్వెస్ట్ చేశారు. కానీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మాత్రం సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తనకు భద్రత వద్దు అని.. తాను స్వేచ్చగా ఉండాలని అనుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు.

English summary

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen chief Asaduddin Owaisi on Monday turned down Home Minister Amit Shah's request to accept Z-category security cover following the attack on his car in Hapur in Uttar Pradesh.