పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు: సాగుచట్టాల రద్దు నుంచి క్రిప్టోకరెన్సీ వరకు..కీలక బిల్లులు ఇవే..!

India

oi-Kannaiah

పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు నవంబర్ 29న ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది. మొత్తంగా 26 బిల్లులను ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెడుతుంది కేంద్రం. ఇందులో మోదీ సర్కార్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని తీసుకువచ్చిన సాగు చట్టాలను తిరిగి రద్దు చేస్తున్నట్లుగా తెలుపుతూ బిల్లు పెట్టనుంది. ఇక క్రిప్టోకరెన్సీ బిల్లును కూడా సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 23 వరకు శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి.

క్రిప్టో కరెన్సీ మరియు డిజిటల్ కరెన్సీల రెగ్యులైజేషన్ 2021 బిల్లును కేంద్రం ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ బిల్లును పాస్ చేయించడం ద్వారా దేశంలో ప్రైవేట్ క్రిప్టోకరెన్సీలను రద్దు చేస్తున్నట్లు అవుతుంది. బిల్లు పాసయ్యాక అవి చెల్లుబాటులో ఉండవు. ఇక అదే సమయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసే డిజిటల్ కరెన్సీ అధికారిక వినియోగం కోసం మార్గం సుగుమం చేయనుంది. ఇక పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలకు సంబంధించి మినిట్‌-టూ-మినిట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం

English summary

Parliament winter sessions will begin on 29th November and end on 23 rd December. As many as 26 bills will be tabled during this sessions.