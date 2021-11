India

న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్ ధర మళ్లీ పెరిగింది. మంగళవారం కూడా పెట్రోల్ రేటును చమురు సంస్థలు సవరించాయి. లీటర్‌ ఒక్కింటికి 35 పైసల మేర పెంచాయి. డీజిల్ జోలికి వెళ్లలేదు. డీజిల్ ధరలు యధాతథంగా ఉన్నాయి. అందులో మార్పులు చేయలేదు. పాత రేట్లే ఇవ్వాళ కొనసాగుతున్నాయి. ఇంధన రేట్లను పెంచడం వరుసగా ఇది ఏడోసారి. ఇవ్వాళ డీజిల్‌కు ఈ పెంపుదల నుంచి మినహాయింపునిచ్చాయి. ప్రతి రోజూ 35 పైసలు, అంతకుమించిన భారం వాహనదారులపై పడుతోంది. కరోనా వైరస్ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన కోట్లాది కుటుంబాలపై పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల రూపంలో వీపు విమానం మోత మోగుతోంది.

Price of petrol and diesel in Delhi at Rs 110.04 per litre (up by Rs 0.35) and Rs 98.42 per litre respectively today.