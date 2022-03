క్యాంపు రాజకీయాలు షురూ - ఫలితాలకు ముందే జాగ్రత్తలు : గోవా - ఉత్తరాఖండ్ లో పోటా పోటీగా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలకు ముందే క్యాంపు రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఆధారంగా రాజకీయ పార్టీలు పావులు కదుపుతున్నాయి. ప్రధానంగా గోవా - ఉత్తరాఖండ్ లో గతంలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామల కారణంగా ఇప్పుడు ప్రధాన పార్టీలు జాగ్రత్తలు పడుతున్నాయి. స్పష్టమైన ఆధిక్యత రాదనే అంచనాలతో చిన్న పార్టీలు..స్వతంత్ర అభ్యర్దులు కింగ్ మేకర్లుగా మారుతున్నారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో గోవాతో పాటుగా ఉత్తరాఖండ్ లో హంగ్ కు ఛాన్స్ ఉందనే అంచనాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. దీంతో..ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గోవాలో క్యాంపు రాజకీయాలు ప్రారంభించింది.

English summary

After the exit polls of the five states, the political parties in Goa and Uttarakhand have begun their resort politics as the polls have estimated a hung.