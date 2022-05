కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు- ప్రశాంత్ కిషోర్ క్లారిటీ : పాదయాత్ర తో - వైసీపీతో బంధం పైనా...!!

India

oi-Sai Chaitanya

జాతీయ రాజకీయాల్లో వార్తల్లో నిలిచిన రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ పై క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను కొత్త పార్టీ ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయటం లేదని తేల్చి చెప్పారు. తాను బీహార్ ప్రజల కోసం ముందుగా పని చేయాలని నిర్ణయించానని వెల్లడించారు. అయితే, కొత్త రాజకీయం..కొత్త ఆలోచన అవసరం అని స్పష్టం చేసారు. కొద్ది రోజుల క్రితం టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ వేదికగా కేసీఆర్ చెప్పిన విధంగా ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయం అవసరమంటూ పీకే సైతం చెప్పుకొచ్చారు. తాను అక్టోబర్ రెండో తేదీ నుంచి బీహార్ లో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

Prashanth kishore clarified that there will be no new party and that he would go on padayatra from october 2nd.