India

oi-Garikapati Rajesh

ఆర్థికంగా అత్యంత ధ‌న‌వంతమైన రాజ‌కీయ పార్టీల‌కు ఎన్నిక‌ల వ్యూహ‌క‌ర్త‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించిన ప్ర‌శాంత్ కిషోర్ ఇప్పుడు బీహార్ లో జ‌న‌సురాజ్ పేరుతో పాద‌యాత్ర ప్రారంభించారు. గాంధీ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా ప్రారంభ‌మైన ఈ యాత్ర 18నెల‌ల‌కు పైగా కొన‌సాగ‌నుంది. బీహార్లోని ప్ర‌జ‌ల‌కు ఏం కావాలి? వారిని అభివృద్ధి ప‌థంవైపు న‌డిపించాలంటే ఏం చేయాలి? స‌రికొత్త రాజ‌కీయాన్ని వారికి ఎలా ప‌రిచయం చేయాలి? అనే ప్ర‌శ్న‌ల‌కు కూడా పీకే త‌న యాత్ర‌లో స‌మాధానం తెలుసుకోబోతున్నారు.

English summary

Prashant Kishore, who worked as an election strategist for the most financially rich political parties, has now started a padayatra in Bihar under the name of Janasuraj.