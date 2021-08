India

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ నటుడు సోను సూద్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం ఖాయమైందా? ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తీర్థాన్ని ఆయన పుచ్చుకోనున్నారా? వచ్చే ఏడాది జరిగే పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారా? అనే ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది.. దేశ రాజధానిలో. పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సోను సూద్ తాను స్వయంగా పోటీ చేయడం లేదా.. తన చెల్లెలిని ఎన్నికల బరిలో దించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోందనే ప్రచారం ఊపందుకుంది.

English summary

A head of Punjab Assembly elections, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will meet actor Sonu Sood today The meeting comes amid speculation that either Sonu Sood or his sister likely to contest the upcoming Punjab polls.