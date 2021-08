రాజస్తాన్ సీఎంకు అస్వస్థత.. ఆస్పత్రిలో చేరిక, త్వరగా కోలుకోవాలని మోడీ ఆకాంక్ష

India

రాజస్తాన్ సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్ అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆయనకు హృదయ సంబంధిత సమస్య రావడంతో యాంజియో ప్లాస్టీ చేశారు. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోడీ స్పందించారు. గెహ్లాట్ ఆరోగ్యం బాగుండాలని,త్వరితగతిన కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు శుక్రవారం ఓ ట్వీట్ లో ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు.

తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి రావడంతో రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ జైపూర్ లోని ఎస్ఎమ్ఎస్ హాస్పిటల్ లో చేరారు. ఈ విషయాన్ని సీఎం స్వయంగా శుక్రవారం ఓ ట్వీట్ లో తెలిపారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత పలు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. నిన్నటి నుంచి తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది. ఎస్ఎమ్ఎస్ హాస్పిటల్ లో సీటీ ఎన్జీఓ పరీక్షలు చేశారు. యాంజియోప్లాస్టీ త్వరలోనే వైద్యులు చేస్తారు. ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది. త్వరలోనే తిరిగి వస్తాను. మీ ప్రార్థనలు, ఆశీర్వాదాలు నాతోనే ఉన్నాయి అని శుక్రవారం చేసిన ట్వీట్ లో గెహ్లాట్ పేర్కొన్నారు.

ఏప్రిల్​ 29న సీఎం గెహ్లాట్ కరోనా బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే పాజిటివ్ వచ్చినప్పటికీ ఎలాంటి రోగ లక్షణాలు లేకపోవడంతో హోమ్​ ఐసోలేషన్​కు వెళ్లారు. డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని కోలుకున్నారు. కొవిడ్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత తన ఆరోగ్యం సరిగా లేదని పలు వర్చువల్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు గెహ్లాట్ చెప్పారు. అందుకే ఆయన ఎలాంటి బహిరంగ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొనడం లేదు. గత రాత్రి ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సి ఉండగా అనారోగ్యం కారణంగా రద్దు చేసుకున్నారు.

ఇటు వేసవిలోనే కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. గతేడాది సమ్మర్‌లో కరోనా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగానే ఉంది. ఈ సారి సెకండ్ వేవ్ వల్ల యువత పిట్టల్లా రాలిపోయారు. థర్డ్‌వేవ్ పిల్లలకు అని ప్రచారం జరుగుతోంది. వచ్చే నెలలో అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆందోళన నెలకొంది. మరోవైపు వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో ఫోర్త్ వేవ్ అని కూడా అంటున్నారు. దీంతో కరోనా 5,6 ఏళ్లు ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వానకాలం రావడంతో ఫంగస్ ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు బ్లాక్ ఫంగస్ ఇంపాక్ట్ కనిపించింది. మొత్తానికి కరోనాతో కలిసి బతకాల్సిందే.. అందుకోసం విధిగా మాస్క్ ధరించి.. శానిటైజర్ రాసుకుంటూ కాలం వెళ్లదీయాల్సిందే. రెండు డోసులతోపాటు బూస్టర్ డోస్ టీకా కూడా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే అందరికీ సెకండ్ డోసు ఇస్తున్నారు. ఇది పూర్తయితే దేశంలో చాలా మంది రెండు డోసులు తీసుకున్నట్టు అవుతుంది. దీంతోపాటు బూస్టర్ డోసు వేసుకోవాలని నిపుణులు సూచన చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం విధాన నిర్ణయం అయితే ప్రకటించలేదు.

ఇటు డేల్టా వేరియంట్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డేల్టా ప్లస్ వేరియంట్ మరింత ప్రమాదకరం అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది. దీంతో కరోనా కోసం మరింత పకడ్బందీగా ఉండాల్సిందే. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

