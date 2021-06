India

కరోనా సెకండ్ వేవ్ గజగజ వణికించింది. ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడింది. యువత అయితే పిట్టల్లా రాలిపోయారు. ఇదీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే.. రోజు వార్తలు చదివితే అర్థం అవుతోంది. అయితే సెకండ్ వేవ్ వల్ల భారత్‌లో భారీగా ఉద్యోగాలకు కోత పడ్డాయి. వైరస్ పేరు చెప్పి ఉద్యోగులను కంపెనీలు నిర్దాక్ష్యిణంగా తీసేశాయి. అలా దేశంలో 1 కోటి మందిని తీసేశాయి. మిగతా వారు జాబ్ చేస్తున్నారు.. కానీ జీతాన్ని మాత్రం కంపెనీలు తగ్గించాయి. ఈ విషయాన్ని సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలియజేసింది.

main reason for the job losses is "mainly the second wave" of COVID-19 infections, Vyas said, "As the economy opens up, part of the problem will be solved but not entirely.