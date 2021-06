Shock: కూల్ డ్రింక్ లో మద్యం పోసి పిల్లలతో తాగించారు, అమ్మనా బూతులు తిట్టారు, వీడియో వైరల్ !

India

బెంగళూరు: పరిచయం ఉన్న యువకులు ఫామ్ హౌస్ లో మందు పార్టీ, మంసాహారంతో భోజనాలు చేశారు. ఫామ్ హౌస్ లో మా దగ్గర ఆడుకోవడానికి రావాలని పిల్లలను పిలుచుకుని వెళ్లి చికెన్ తో భోజనం పెట్టిన కిరాతకులు వాళ్లకు కూల్ డ్రింక్ లో మద్యం పోసి తాపించేశారు. మద్యం సేవించిన పిల్లలు వాళ్ల తల్లిదండ్రులను, తెలిసిన వాళ్లను, స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న వారిని అమ్మనా బూతులు తిట్టారు. మద్యం మత్తులో పిల్లలు బూతులు తిడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అసలు వియషం బయటకు వచ్చింది.

English summary

The police have registered a voluntary complaint and arrested the two men in connection with the liquor case of children in Kanakapura taluk.