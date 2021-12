సీరమ్ ‘కోవోవాక్స్’ వ్యాక్సిన్‌ అత్యవసర వినియోగానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆమోదం

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: మరో దేశీయ వ్యాక్సిన్ అత్యవసర వినియోగంలోకి వస్తోంది. సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్ఐఐ) త‌యారు చేసిన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కోవోవాక్స్‌ అత్యవసర వినియోగానికి శుక్రవారం ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ‌(డబ్ల్యూహెచ్ఓ) ఆమోదం తెలిపింది. వ్యాక్సిన్ స‌మ‌ర్థ‌త, సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అత్య‌వ‌స‌ర ప‌రిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్‌ను తీసుకోవ‌చ్చ‌ని స్పష్టం చేసింది.

This is yet another milestone in our fight against COVID-19, Covovax is now W.H.O. approved for emergency use, showing excellent safety and efficacy. Thank you all for a great collaboration, @Novavax @WHO @GaviSeth @Gavi @gatesfoundation https://t.co/7C8RVZa3Y4