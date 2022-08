India

oi-Garikapati Rajesh

దేశం మొత్తం ఇప్పుడు ఢిల్లీలోని అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ ప్ర‌భుత్వంపై దృష్టిసారించింది. ఉప ముఖ్య‌మంత్రి మ‌నీష్ సిసోడియా నివాసంలో సీబీఐ ద‌ర్యాప్తుతో దేశం దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన ఢిల్లీ రాజ‌కీయాలు ఇప్ప‌డు కీల‌క మ‌లుపు తీసుకుంటున్నాయి. భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ త‌మ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేల‌ను లాక్కునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తోంద‌ని, ఇది తీవ్ర‌మైన విష‌య‌మ‌ని కేజ్రీవాల్ మండిప‌డ్డారు. ఈరోజు అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ త‌న నివాసంలోనే పార్టీ నేత‌ల‌తో స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. అయితే కొంత‌మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈ స‌మావేశానికి గైర్హాజ‌ర‌య్యార‌ని, మిస్ అయ్యారంటూ వార్త‌లు వెలువ‌డ్డాయి. అయితే ఆప్ అధినేత వాద‌న మాత్రం భిన్నంగా ఉంది.

English summary

Kejriwal said that Bharatiya Janata Party is trying to steal MLAs from his party and this is a serious matter.