న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మరోసారి మోడీ సర్కార్‌కు షాక్ ఇచ్చింది. నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (నీట్) పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ 2021 పరీక్షలకు సంబంధించి ఇదివరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహావేశాలను వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు.. ఇదే విషయంపై మరోసారి కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఇదివరకు నీట్ పీజీ ఎస్ఎస్ పరీక్షలు 2021 మార్పులపై చివరి నిమిషంలో చేసిన మార్పులను ఇదివరకే సుప్రీంకోర్టు తప్పు పట్టింది.

English summary

Supreme Court asks Centre to put the counselling for NEET-PG on hold until it decides the validity of the Centre’s decision to introduce OBC and EWS reservation in All India Quota.