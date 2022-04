వెరవల్ వయొలెన్స్, వీడియో వైరల్, ఇరు గ్రూపులపై కేసులు

India

హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన శోభాయాత్ర సందర్భంగా పలు చోట్ల హింసాత్మక ఘటనలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ మరునాడు కూడా గొడవలు జరిగాయి. గుజరాత్‌లో గల ఖాంబట్, హిమ్మత్ నగర్ అల్లర్లతోపాటు కోస్తా పట్టణం వెరవల్‌లో ఆదివారం కూడా రెండు గ్రూపులు గొడవకు దిగాయి. దర్గా పైన కాషాయ జెండా పాతడానికి ఒక వర్గం యత్నిస్తోన్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది మరో వర్గం.. అదేవిధంగా స్పందించింది. ఇరు వర్గాలు ఫేస్ టు ఫేస్ ఎదురై ఘర్షణకు దిగారు.

coastal town of veraval sunday after violents mobs of two communities came face to face over a video showing miscreants trying to plant a saffron flag on a dargah that went viral on social media.